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ألمانيا تحظر وتداهم 3 منظمات على صلة بـ"حزب الله" اللبناني

أخبار العالم

ألمانيا تحظر وتداهم 3 منظمات على صلة بـ
Reuters
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داهمت الشرطة الألمانية، مواقع في سبع ولايات، اليوم الأربعاء، مع إعلان السلطات حظر ثلاث منظمات مرتبطة بـ"حزب الله" اللبناني، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".

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وأشارت وزارة الداخلية الألمانية، إلى أن "المنظمات الثلاث يشتبه في قيامها بجمع أموال لعائلات مقاتلي حزب الله القتلى".

وقال وزير الداخلية، هورست زيهوفر، في بيان: "كل من يدعم الإرهاب لن يتمتع بالأمن في ألمانيا، بغض النظر عن شكل هذا الدعم، لن يجدوا ملجأ لهم في بلدنا".

وأعلنت ألمانيا العام الماضي حظر أنشطة الجناح السياسي أيضا لـ"حزب الله" في ألمانيا.

ووفقا لتقديرات مسؤولين أمنيين ألمان يقيم نحو ألف من أنصار "حزب الله" في ألمانيا.

المصدر: "أسوشيتد برس"

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