بسبب "توكتاي".. البحرية الهندية تبحث عن 77 مفقودا (صور)

مشطت سفن وطائرات البحرية الهندية المياه قبالة مدينة مومباي، العاصمة المالية للبلاد، بحثا عن 77 عاملا فقدوا إثر غرق مركب بعد هبوب إعصار قوي على الساحل الغربي للهند هذا الأسبوع.

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وقالت السلطات، اليوم الأربعاء، إن الإعصار "توكتاي" تسبب بارتفاع الأمواج واجتاح ولايتي مهاراشترا وجوغارات الغربيتين على مدى اليومين الماضيين، فقتل ما لا يقل عن 29 شخصا وخلف دمارا واسعا.

ووصلت العاصفة إلى حقل بومباي هاي النفطي القريب من مومباي، حيث توجد أكبر منصات النفط البحرية في الهند، وأغرق المركب الذي كان يحمل على متنه 261 من العاملين في الحقل.

ومن المقرر أن يتفقد رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، بالطائرة، المناطق التي اجتاحتها العاصفة، ومنها مسقط رأسه ولاية جوغارات، التي وصل إليها الإعصار يوم الاثنين محملا برياح تصل سرعتها إلى 210 كيلومترات في الساعة.

وقالت السلطات إن الإعصار تسبب بانهيار أبراج كهرباء،، ودمر نحو 16500 منزل وسد أكثر من 600 طريق.

المصدر: رويترز