مازحا.. بايدن يهدد صحفيا بدهسه لدى سؤاله عن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، مازحا، بدهس صحفي أراد سؤاله عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المتصاعد، أثناء اختباره لشاحنة كهربائية جديدة من طراز "فورد".

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وخلال وجوده في منشأة اختبار "فورد" في ديربورن، بميشيغان، أمس الثلاثاء، جلس بايدن خلف مقعد قيادة شاحنة "بيك أب" الكهربائية الجديدة.

فسأله أحد المراسلين عما إذا كان سيجيب على سؤال سريع حول إسرائيل والصراع القائم مع الفلسطينيين، فرد عليه بايدن: "لا، لا يمكنك سؤالي. سأجيب فقط إذا وقفت أمام سيارتي وقدتها أنا باتجاهك!"، مضيفا: "أنا فقط أمزح"، مما أثار موجة من الضحك في صفوف الصحفيين.

وتابع بايدن: "حسنا، ها نحن. جاهز؟"، ثم ضغط على دواسة الوقود وأدار الشاحنة وأطلق البوق بينما كان يقودها مسرعا.

ويواجه بايدن ضغوطا متزايدة للمساعدة في إنهاء الصراع الدامي في الشرق الأوسط. وينقسم الديمقراطيون بشكل متزايد حول الدعم الاقتصادي والعسكري المستمر الذي تقدمه الولايات المتحدة لإسرائيل منذ تأسيسها.

المصدر: USA Today