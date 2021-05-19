لحظة تصفية تركيا لقيادي بارز في الوحدات الكردية السورية في الجبال الوعرة بشمال العراق (فيديو)

نشرت وزارة الدفاع التركية مقطع فيديو لضربة جوية على ملجأ لمسلحي حزب العمال الكردستاني (التركي) بشمال العراق، تمت خلالها تصفية الناشط في سوريا، نور الدين صوفي.

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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن قوات بلاده قضت على صوفي، المسؤول البارز في "وحدات حماية الشعب" الكردية، بعملية أمنية نفذت في شمال العراق.

واتهم أردوغان صوفي بأنه ارتكب العديد من الأعمال الدموية، وبأنه مسؤول عن الكثير من الهجمات ضد الجنود الأتراك في منطقتي عمليتي "درع الفرات" و"غصن الزيتون" بشمال سوريا.

ولفت إلى أن صوفي هو أحد الإرهابيين الذين أعطوا تعليمات بإعدام الأبرياء المخطوفين الـ13، في إشارة إلى رهائن أتراك بينهم عناصر من الجيش والشرطة، أعدمهم مسلحون في شمال العراق خلال عملية فاشلة لإطلاق سراحهم في وقت سابق من هذا العام. وكان الرهائن تعرضوا للاختطاف داخل تركيا عامي 2015 و2016.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.

المصدر: وكالات