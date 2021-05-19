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مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة تثير امتعاض الصين

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مدمرة أمريكية مزودة بصواريخ موجهة تثير امتعاض الصين
Reuters
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اتهمت الصين الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، بتهديد السلم والاستقرار في مضيق تايوان بعد مرور سفينة حربية أمريكية مجددا من المضيق الذي يفصل بين تايوان والصين.

وقال الأسطول السابع بالبحرية الأمريكية إن المدمرة "كيرتس ويلبر" المزودة بصواريخ موجهة نفذت "عبورا روتينيا بمضيق تايوان" يوم الثلاثاء بما يتفق مع القانون الدولي.

وأضاف أن "عبور السفينة من مضيق تايوان يظهر التزام الولايات المتحدة بضمان حرية الملاحة في المحيطين الهندي والهادئ. سيواصل الجيش الأمريكي التحليق والإبحار والعمل في أي مكان يسمح به القانون الدولي".

وندد متحدث باسم القيادة الشرقية للجيش الصيني بالعملية الأمريكية التي جاءت وسط توتر محتدم بين القوتين.

وقال "الأفعال الأمريكية تبعث بإشارات خاطئة إلى القوى المؤيدة لاستقلال تايوان، وتفسد عمدا الوضع الإقليمي وتعرض السلام والاستقرار في مضيق تايوان للخطر".

وأضاف أن القوات الصينية راقبت السفينة الأمريكية طوال رحلتها بالمضيق.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن المدمرة الأمريكية أبحرت باتجاه الجنوب عبر المضيق وإن الوضع كان "طبيعيا".

المصدر: رويترز

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