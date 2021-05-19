 
مباشر

مستشار بايدن للأمن القومي يبحث مع نظيره البريطاني الوضع في غزة

أخبار العالم

مستشار بايدن للأمن القومي يبحث مع نظيره البريطاني الوضع في غزة
Reuters Tom Brenner
مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qfdp

أعلن البيت الأبيض أن مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي، جيك ساليفان التقى في واشنطن نظيره البريطاني ستيفن لوفغروف.

وأشار بيان للبيت الأبيض إلى أن المسؤولين بحثا أفغانستان وروسيا وإيران، إضافة للوضع في قطاع غزة، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل.

إقرأ المزيد
بلينكن ونظيره الألماني يبحثان جهود التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين
بلينكن ونظيره الألماني يبحثان جهود التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وأضاف البيان أن ساليفان ولوفغروف اتفقا على مواصلة التنسيق بشأن كوفيد-19، بما في ذلك توفير اللقاحات على النطاق العالمي.

وبحث مستشارا الأمن القومي زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لبريطانيا، حيث سيشارك في قمة مجموعة السبعة الكبار في لندن في يونيو المقبل.

المصدر: "نوفوستي"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا