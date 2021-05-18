بالفيديو.. بايدن يجرب "بيك آب فورد" العملاق الكهربائي الجديد

قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى شركة "فورد" في ولاية ميشيغان، حيث قام بتجربة الشاحنة الكهربائية الجديدة من طراز F-150، المقرر الكشف عنها اليوم الأربعاء.

وقبل أن ينطلق في الجولة الاختبارية للشاحنة قال: "هيا بنا.. هل أنت جاهزون".

President Biden took Ford's new electric truck out for a test drive after touring their electric vehicle center in Dearborn, Michigan. pic.twitter.com/jfolzGNSTb — NBC Politics (@NBCPolitics) May 18, 2021

كما زار بايدن مركز Rogue Electric Vehicle Center الجديد التابع للشركة في ديربورن- ميشيغان، للترويج لخطته الخاصة بالبنية التحتية، والتي ستخصص مليارات الدولارات لتطوير السيارات الكهربائية الأمريكية.

ونادرا ما يحصل رؤساء الولايات المتحدة على فرصة لقيادة المركبات بأنفسهم أثناء وجودهم في مناصبهم، حرصا على سلامتهم وأمنهم.

المصدر: "بلومبيرغ"