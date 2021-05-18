 
مباشر

بالفيديو.. بايدن يجرب "بيك آب فورد" العملاق الكهربائي الجديد

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qfcg

قام الرئيس الأمريكي جو بايدن بزيارة مفاجئة إلى شركة "فورد" في ولاية ميشيغان، حيث قام بتجربة الشاحنة الكهربائية الجديدة من طراز F-150، المقرر الكشف عنها اليوم الأربعاء.

وقبل أن ينطلق في الجولة الاختبارية للشاحنة قال: "هيا بنا.. هل أنت جاهزون".

كما زار بايدن مركز Rogue Electric Vehicle Center الجديد التابع للشركة في ديربورن- ميشيغان، للترويج لخطته الخاصة بالبنية التحتية، والتي ستخصص مليارات الدولارات لتطوير السيارات الكهربائية الأمريكية.

ونادرا ما يحصل رؤساء الولايات المتحدة على فرصة لقيادة المركبات بأنفسهم أثناء وجودهم في مناصبهم، حرصا على سلامتهم وأمنهم.

المصدر: "بلومبيرغ"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا