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البرلمان الأوروبي يوافق رسميا على صندوق لدعم محاربة تغير المناخ

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البرلمان الأوروبي يوافق رسميا على صندوق لدعم محاربة تغير المناخ
Reuters JOHANNA GERON
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وافق البرلمان الأوروبي على صندوق بعدة مليارات يورو لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مرحلة إنهاء صناعاتها للوقود الأحفوري بينما تجري إصلاحات اقتصادية لمحاربة تغير المناخ.

ويشار إلى أن صندوق "الانتقال العادل"، الذي تبلغ قيمته 17.5 مليار يورو، يشتق أمواله من ميزانية الاتحاد الأوروبي وصندوق التعافي من كوفيد-19.

وهو سيدعم المجتمعات الأكثر تأثرا بخطط إغلاق قطاعات الفحم والخث والنفط الصخري، أو صناعات أخرى كثيفة الانبعاثات، وإبدالها بصناعات منخفضة الكربون، وهو تحول ينظر إليه أنه حيوي للوفاء بهدف الاتحاد الأوروبي للقضاء على انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول 2050.

ويحتاج الصندوق إلى موافقة نهائية من دول الاتحاد الـ 27، من المتوقع أن تكون في يونيو المقبل، لكن ذلك إجراء شكلي ولن يغير أي تفاصيل.

المصدر: رويترز

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