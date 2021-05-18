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البرتغال تحث إسرائيل وفلسطين على وقف فوري للقتال

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البرتغال تحث إسرائيل وفلسطين على وقف فوري للقتال
Reuters Olivier Matthys/Pool via REUTERS
وزير خارجية البرتغال أوغوشتو سانتوش سيلفا
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حث وزير خارجية البرتغال أوغوشتو سانتوش سيلفا، اليوم الثلاثاء، طرفي الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إلى وقف فوري للأعمال القتالية.

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وفي كلمة ألقاها أمام الدورة العامة للبرلمان الأوروبي في بروسكل، قال سانتوش، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة المتداولة لمجلس الاتحاد الأوروبي: "الأعمال القتالية ينبغي أن تتوقف فورا"، مشددا على أن تصاعد الصراع يودي بحياة مدنيين بينهم أطفال.

وتابع سانتوش: "يجب أن يصبح وقف التصعيد هو الأولوية بالنسبة للجميع من أجل حماية أرواح السكان المدنيين. على جميع الأطراف مراعاة القانون الإنساني الدولي"، مضيفا أن "الجهود كافة يجب أن تبذل لتفادي سقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين".

المصدر: "تاس"

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