البحرية الأمريكية تحيل سفينتين حربيتين إلى "التقاعد"

سحبت البحرية الأمريكية سفينتين حربيتين عاليتي التقنية من الخدمة لأن "التهديد الذي صممت لمواجهته لم يعد يمثل أولوية"، بحسب ما ذكرت صحيفة :ديلي ميل" البريطانية.

وبحسب المعلومات سيتم إخراج كل من USS Independence وUSS Freedom من الخدمة بحلول نهاية عام 2021، والأولى تم وضعها موقع الخدمة عام 2010 والثانية عام 2008، وكان من المتوقع أن تبقيان في الخدمة حوالي 25 عاما ومهمتهما الأساسية كانت القضاء على الإرهاب ومواجهة التهديد الذي يمثله "داعش" و"القاعدة".

وقد تم تم تصميمها كسفن صغيرة خفية تعمل بالقرب من السواحل، لكن البحرية الأمريكية قررت أنها بحاجة إلى سفن حربية أكبر وأكثر تقليدية لـ"مواجهة التهديد المتزايد الذي تشكله الصين وروسيا".

من المقرر إيقاف تشغيل USS Independence في 31 يوليو بعد 11 عاما من الخدمة، بينما سيتم إيقاف تشغيل USS Freedom في 30 سبتمبر بعد 13 عاما من الخدمة.

المصدر: "ديلي ميل"