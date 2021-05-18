بلينكن: نعول على بناء علاقات أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ مع روسيا

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، تطلع الولايات المتحدة إلى مزيد من الاستقرار في علاقاتها مع روسيا.

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وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الآيسلندية ريكيافيك، حيث يشارك في لقاء لوزراء خارجية دول مجلس القطب الشمالي تستضيفه هذه المدينة يومي الأربعاء والخميس القادمين، قال: "تهتم الولايات المتحدة قبل كل شيء بعلاقات أكثر استقرارا وقابلية للتنبؤ مع روسيا. لدينا مجالات يصب التعاون فيها في مصلحة كلا الطرفين".

وبخصوص اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن والروسي فلاديمير بوتين قال بلينكن: "نتوقع أن يحدث ذلك خلال الأسابيع القادمة".

المصدر: "تاس" + "نوفوستي"