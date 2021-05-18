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ألمانيا تتعهد بتقديم 40 مليون يورو لدعم المدنيين في غزة

أخبار العالم

ألمانيا تتعهد بتقديم 40 مليون يورو لدعم المدنيين في غزة
Reuters
أرشيف
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 أعلنت ألمانيا أنها تعهدت بتقديم 40 مليون يورو ( حوالي 48 مليون دولار و860 ألفا) لتعزيز المساعدات الإنسانية المقدمة للمدنيين في قطاع غزة، حيث نزح أكثر من 52 ألف فلسطيني من ديارهم.

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وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، اليوم الثلاثاء، قبيل اجتماع مع نظرائه من الاتحاد الأوروبي لمناقشة الوضع في إسرائيل وغزة: "اليوم أسعى من أجل تقديم دعم أفضل لغزة"، مضيفا أن ألمانيا ستقدم 40 مليون يورو.

في الوقت نفسه ندد ماس بالهجمات الصاروخية التي تطلقها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من غزة على إسرائيل، وشدد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

المصدر: رويترز

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