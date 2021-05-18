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غانتس يشكر الإدارة الأمريكية على إحباط قرار لمجلس الأمن ينتقد إسرائيل

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غانتس يشكر الإدارة الأمريكية على إحباط قرار لمجلس الأمن ينتقد إسرائيل
Reuters
بيني غانتس
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شكر وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الإدارة الأمريكية على إحباط قرار لمجلس الأمن ينتقد بلاده.

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وقال غانتس في تغريدة له، اليوم الثلاثاء، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "خالص شكري لإدارة الولايات المتحدة وعلى وجه الخصوص، لويد أوستن، الذي تحدثت معه هذا الأسبوع، لأنه منع بحق بيان مجلس الأمن الدولي الظالم الذي ينتقد تصرفات إسرائيل في غزة".

وفي وقت سابق، عرقلت الولايات المتحدة الأمريكية، للمرة الثالثة، إصدار بيان مشترك لمجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقد نظرت الجلسات المغلقة لمجلس الأمن الدولي في مشروع بيان قدمته كل من الصين وتونس والنرويج، يومي الاثنين والأربعاء، الأسبوع الماضي، وساند مشروع البيان 14 من أصل 15 عضوا في المجلس.

ويتطلب اعتماد البيان موافقة بالإجماع، لكن بحسب مصادر دبلوماسية عارضت الولايات المتحدة الأمريكية إصداره.

المصدر: RT

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