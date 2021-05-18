 
مباشر
عاجل
الضفة الغربية.. اشتباكات عنيفة في رام الله ونابلس والخليل وبيت لحم وسلفيت

حزب تركي يحذر من حرب "عالمية أو إقليمية"

أخبار العالم

حزب تركي يحذر من حرب
Reuters MURAD SEZER
مواطنون يرفعون العلم التركي والعلم الفلسطيني
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qf6x

أكد حزب "الحركة القومية" التركي أن "الإرهاب الإسرائيلي بلغ حدودا لا يطاق تحملها"، محذرا من أنه "إذا استمر بهذه الوتيرة، فإننا سنجد أنفسنا أمام خيار أخير هو حرب عالمية أو إقليمية".

إقرأ المزيد
أردوغان
أردوغان "يلعن" الحكومة النمساوية لرفعها أعلام إسرائيل فوق مبانيها الحكومية (صورة)

وقال زعيم حزب "الحركة القومية" التركي، دولت بهتشلي: "الإرهاب الإسرائيلي بلغ حدودا لا يطاق تحملها، وإن استمر بهذه الوتيرة فإننا سنجد أنفسنا أمام خيار أخير هو حرب عالمية أو إقليمية".

وأضاف: " إذا لم يكن هناك مخطط لتشكيل قوات حفظ سلام من قبل الأمم المتحدة، أو بمشاركة الدول الإسلامية، من أجل حماية القدس، ينبغي علينا الإصغاء للتاريخ، وعلى الشعب التركي الدخول في رباط جديد من أجل القدس".

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا