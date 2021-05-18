الرئيسان الروسي والصيني يشاركان في تدشين بناء المشروع النووي المشترك الجديد

أعلنت وزارة خارجية الصين، اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين الصيني، شي جين بينغ، والروسي فلاديمير بوتين، سيشاركان في مراسم انطلاق بناء المشروع النووي الروسي الصيني الجديد، غدا الأربعاء.

وأوضحت في بيان، على موقعها الإلكتروني، أن الرئيسين سيشرفان غدا عبر جسر تلفزيوني على إطلاق مشروع الطاقة النووية الروسي - الصيني.

وتتمتع موسكو وبكين بتجربة التعاون الوثيق وطويل الأمد في الصناعة النووية.

وقد شاركت روسيا في بناء 4 وحدات طاقة من محطة "تيانوان" للطاقة النووية، ومفاعل نووي سريع تجريبي "CEFR" في الصين.

ومن المتوقع أيضا بناء وحدتين أخريين في محطة "تيانوان" ووحدتين في محطة "سويدابو".

المصدر، نوفوستي