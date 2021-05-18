لوكسمبورغ تحذر من خطر اندلاع "نوع من الحرب الأهلية في إسرائيل ذاتها"

حذر وزير خارجية لوكسمبورغ، جان أسيلبورن، من خطر اندلاع حرب أهلية في إسرائيل، بسبب تفاقم الأوضاع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وقال أسيلبورن في تصريح لمؤسسة صحفية ألمانية: "أنا قلق من أن يبدأ الفلسطينيون انتفاضة ثالثة قد تؤدي إلى عملية برية إسرائيلية في قطاع غزة. سيكون ذلك تطورا دراماتيكيا للأحداث يجب منعه".

وشدد وزير خارجية لوكسمبورغ على أن "الجديد في هذا الوضع الصعب بالفعل يتمثل في أنه لأول مرة يوجد خطر أن يبدأ نوع من الحرب الأهلية في إسرائيل ذاتها"، مشيرا إلى أن ذلك سيؤدي إلى "عواقب لا رجعة فيها".

ودعا أسيلبورن في الوقت ذاته إلى وقف إطلاق نار مبكر في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن حركة حماس الفلسطينية الراديكالية يجب عليها أن تتخلى فوراً عن الهجمات الصاروخية على إسرائيل.

ورأى ايضا أن السلطات الإسرائيلية يجب عليها وقف بناء المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، محذرا من أنه "إذا استمر هذا في المستقبل، فلن يتغير شيء على الإطلاق. الناس عالقون في دوامة من الرعب".

وشدد وزير خارجية لوكسمبورغ على وجود خيارين لحل القضية الفلسطينية، إما التعايش بين دولتين، أو التعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين في دولة واحدة ، بحيث لا يُعد العرب أناسا من "الدرجة الثانية".

ومن أجل إحلال السلام في المنطقة بأسرع وقت ممكن، أكد أسيلبورن على ضرورة تكثيف جهود الرباعية الدولية للوسطاء الخاصة بالتسوية في الشرق الأوسط، لافتا إلى "الأهمية القصوى لخفض التصعيد بسرعة حتى لا يموت المزيد من الناس. لذلك، آمل أن تحاول دول مثل قطر وتركيا استخدام نفوذها على حماس. والأمر نفسه ينطبق على مصر والأردن".

المصدر: تاس