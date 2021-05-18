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دوتيرتي للفلبينيين: غني أو فقير.. ممنوع اختيار العلامة التجارية للقاح كورونا!

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دوتيرتي للفلبينيين: غني أو فقير.. ممنوع اختيار العلامة التجارية للقاح كورونا!
Reuters
الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي
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قال الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي، إن مواطني بلاده لا يمكنهم اختيار العلامة التجارية للقاح فيروس كورونا التي سيحصلون عليه من الحكومة.

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وأكد دوتيرتي في كلمة مسجلة بثت اليوم الثلاثاء، على أن اللقاحات، التي وافقت عليها الهيئة المنظمة للأدوية، كلها فعالة.

وأضاف: "لن يكون هناك تمييز بين العلامات التجارية.. لن تتمكن من اختيار اللقاح الذي ستستخدمه. كلها ​​متشابهة. لا يمكنك القول إن لقاحي يجب أن يكون أسترازينيكا أو موديرنا".

وأشار إلى أن معظم الأثرياء ينتظرون لقاحات أمريكية الصنع، مثل تلك التي تنتجها شركتا فايزر وموديرنا، قائلا: "قلت إن هذا لن يحدث. ستحصل على ما هو موجود أمامك سواء كنت مليونيرا أو أيا كان، لا يمكنك الاختيار.. حقا لا يوجد سبب لك لتكون انتقائيا حيال ذلك".

والعام الماضي، قال الرئيس الفلبيني إنه يفضل لقاحات من الصين أو روسيا. وفي وقت سابق من هذا الشهر، تلقى لقاحا من شركة سينوفارم الصينية الحكومية.

المصدر: ABC-CBN

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