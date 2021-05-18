المكسيك: 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 وفاة

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية عن تسجيل 822 إصابة جديدة بفيروس كورونا و56 حالة وفاة خلال اليوم الأخير.

وأشارت بيانات الوزارة يوم الاثنين، إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في البلاد وصل إلى مليونين و382 ألفا و745 حالة منذ بدء انتشار الوباء.

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وبلغ إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس 220 ألفا و493 حالة.

وتشير الحكومة إلى أن العدد الحقيقي للإصابات أعلى بكثير على الأرجح، وهناك بيانات ترجح أن حصيلة الوفيات الحقيقية أعلى بنسبة 60% من المؤكدة رسميا.

المصدر: رويترز