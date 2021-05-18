 
مباشر

يريفان: واشنطن أكدت عزمها مطالبة أذربيجان بسحب قواتها من أراضي أرمينيا

أخبار العالم

يريفان: واشنطن أكدت عزمها مطالبة أذربيجان بسحب قواتها من أراضي أرمينيا
Reuters TIGRAN MEHRABYAN/PAN PHOTO
رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qf3d

أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان في حديث مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن "واشنطن ستطالب أذربيجان بسحب قواتها من أراضي أرمينيا".

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الأرمني في أعقاب الاتصال الهاتفي مع ساليفان، يوم الاثنين، أن "الجانب الأمريكي اعتبر أعمال القوات الأذربيجانية على أراضي أرمينيا غير مقبولة واستفزازية، وأكد أن القيادة الأذربيجانية ستطلع على موقف الولايات المتحدة المطالب بسحب قواتها من أراضي أرمينيا".

إقرأ المزيد
الولايات المتحدة: نتوقع من أذربيجان سحب قواتها فورا من الحدود مع أرمينيا
الولايات المتحدة: نتوقع من أذربيجان سحب قواتها فورا من الحدود مع أرمينيا

وأشار البيان إلى أن ساليفان "أشاد بضبط النفس لدى الجانب الأرمني ومحاولته تسوية القضية بطرق دبلوماسية وليس عسكرية"، مضيفا أن واشنطن أعربت عن قلقها بشأن الأسرى الأرمن المحتجزين لدى أذربيجان.

وأثناء الحديث عبر رئيس الوزراء الأرمني عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف مجازر الأرمن في الامبراطورية العثمانية بالإبادة الجماعية.

يذكر أن وزارة الدفاع الأرمنية أعلنت في 12 مايو عن دخول القوات الأذربيجانية للأراضي الأرمنية في منطقة سيونيك، وأن القوات الأرمنية اتخذت خطوات للتعامل مع الوضع.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا