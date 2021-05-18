يريفان: واشنطن أكدت عزمها مطالبة أذربيجان بسحب قواتها من أراضي أرمينيا

أكد مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك ساليفان في حديث مع رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان أن "واشنطن ستطالب أذربيجان بسحب قواتها من أراضي أرمينيا".

وجاء في بيان صادر عن المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الأرمني في أعقاب الاتصال الهاتفي مع ساليفان، يوم الاثنين، أن "الجانب الأمريكي اعتبر أعمال القوات الأذربيجانية على أراضي أرمينيا غير مقبولة واستفزازية، وأكد أن القيادة الأذربيجانية ستطلع على موقف الولايات المتحدة المطالب بسحب قواتها من أراضي أرمينيا".

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وأشار البيان إلى أن ساليفان "أشاد بضبط النفس لدى الجانب الأرمني ومحاولته تسوية القضية بطرق دبلوماسية وليس عسكرية"، مضيفا أن واشنطن أعربت عن قلقها بشأن الأسرى الأرمن المحتجزين لدى أذربيجان.

وأثناء الحديث عبر رئيس الوزراء الأرمني عن شكره للرئيس الأمريكي جو بايدن الذي وصف مجازر الأرمن في الامبراطورية العثمانية بالإبادة الجماعية.

يذكر أن وزارة الدفاع الأرمنية أعلنت في 12 مايو عن دخول القوات الأذربيجانية للأراضي الأرمنية في منطقة سيونيك، وأن القوات الأرمنية اتخذت خطوات للتعامل مع الوضع.

المصدر: "تاس"