بلينكن يعرب عن قلقه إزاء "الصراعات الداخلية" في إسرائيل

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن وزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، أعرب لنظيره الإسرائيلي غابي أشكنازي، عن قلقه العميق إزاء "الصراعات الداخلية في إسرائيل".

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وجاء تصريح بلينكن بعد أن شهدت إسرائيل في الأيام الماضية احتكاكات وأعمال عنف بين السكان اليهود والعرب، على خلفية الجولة الجديدة من التصعيد حول مدينة القدس وقطاع غزة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية اعتقلت المئات بسبب احتجاجات وأعمال عنف اندلعت في مدن داخل الخط الأخضر.

المصدر: RT