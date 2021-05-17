الناتو يطمئن صربيا بشأن القوات الكرواتية في كوسوفو

سعى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبيرغ لطمأنة صربيا بشأن انتشار قوات كرواتية في إقليم كوسوفو الصربي الذي أعلن انفصاله من طرف واحد، ضمن قوات KFOR الدولية.

وقال ستولتنبيرغ في ختام لقائه مع الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش في بروكسل، اليوم الاثنين، إن "جميع القوات التي يقدمها الحلفاء في الناتو أو الدول الشريكة تعمل ضمن إطار تم وضعه بشكل جيد، وبالتوافق مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1244".

من جانبه، أكد فوتشيتش أن "كل ما تم فعله حتى الآن تحت تفويض الأمم المتحدة وما قامت به قوات الناتو، أيدته كافة الأطراف ونأمل بأن الوضع سيستمر كهذا".

وشدد ستولتنبيرغ على عدم وجود أي تغيير لمهمة قوات KFOR، التي تضم نحو 3500 عسكري، مؤكدا أن هدف تلك القوات في كوسوفو حماية كافة المجتمعات وضمان حرية التنقل.

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يذكر أن قوات KFOR الدولية التي يقودها حلف الناتو، نشرت في كوسوفو عام 1999 في أعقاب العملية العسكرية للناتو ضد سلطات يوغسلافيا آنذاك على خلفية النزاع بين الصرب والألبان في إقليم كوسوفو.

وفي الفترة الأخيرة أعلنت كرواتيا عن عزمها نشر مزيد من قواتها ضمن KFOR، مما أثار قلقا لدى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، إذ كانت عناك أعمال قتالية بين الصرب والكروات أثناء الحروب التي أدت لتفكك يوغسلافيا في التسعينيات من القرن الماضي.

المصدر: رويترز