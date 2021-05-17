ماكرون: سأعمل مع الملك عبدالله الثاني والسيسي على اقتراح ملموس للتهدئة بين إسرائيل والفلسطينيين
Reuters Sarah Meyssonnier
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قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه سيعمل في الأيام المقبلة مع الملك الأردني والرئيس المصري على اقتراح ملموس للتهدئة ولمسار محتمل للمحادثات بين إسرائيل والفلسطينيين.
وخلال مؤتمر صحفي في باريس اليوم الاثنين، قال ماكرون أيضا إن المحادثات التي سيجريها مع العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الأيام المقبلة ستتناول أيضا الطرق المحتملة لتنظيم مشاورات بين إسرائيل والفلسطينيين.
كما أكد الرئيس الفرنسي أنه سيتطرق إلى قصف الطائرات الحربية الإسرائيلية لمبنى يضم وسائل إعلام في غزة عندما يتحدث مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.
المصدر: "رويترز"