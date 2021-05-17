استدعاء 4 نساء اتهمن حاكم نيويورك بالتحرش الجنسي للإدلاء بشهادتهن

استدعيت أربع من النساء اللاتي اتهمن حاكم نيويورك أندرو كومو بالتحرش الجنسي بهن للإدلاء بشهادتهن كجزء من تحقيق المدعي العام للولاية في هذه المزاعم.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن مذكرات الاستدعاء تشير إلى أن تحقيق المدعي العام في نيويورك ليتيتيا جيمس قد تجاوز مرحلته الأولية لتقصي الحقائق، مما يشير إلى أن نتائج التحقيق قد تكون متاحة بحلول نهاية الصيف.

وأصدر فريق من المحامين الذين عينتهم جيمس سلسلة من مذكرات الاستدعاء، وبحسب المعلومات فإن بعض أوامر الاستدعاء كانت طلبات للحصول على معلومات يعود تاريخها إلى عام 2013.

وشملت مذكرات الاستدعاء كل من شارلوت بينيت وليندسي بويلان وآنا ليس، جميعهن كن يعملن مساعدات لكومو، بالإضافة إلى امرأة رابعة لم يتم الكشف عن هويتها.

المصدر: "الإندبندنت"