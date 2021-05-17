مدير منظمة الصحة: العالم دخل حالة التمييز العنصري في اللقاحات

اعتبر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن العالم دخل إلى حالة "التمييز العنصري في اللقاحات" وسط ارتفاع عدم المساواة في توزيعها.

وقال تيدروس، خلال اجتماع افتراضي لـ"منتدى باريس للسلام"، اليوم الاثنين: "العالم دخل ظروف التمييز العنصري في اللقاحات. كما تعرفون تشكل الدول التي تحظى بمستويات عالية للدخل 15% من سكان العالم، لكنها تمتلك 45% من اللقاحات عالميا".

وتابع: "الدول ذات مستويات متوسطة أو منخفضة تشكل حوالي نصف سكان العالم، لكن يأتي من نصيبها 17% من اللقاحات. وبالتالي فإن الفجوة ضخمة بالفعل".

وأضاف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: "المشكلة الكبرى هي عدم المشاركة. لذلك فالحل هو مزيد من المشاركة".

وفي وقت سابق دعا تيدروس مصنعي اللقاحات المضادة لعدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" إلى إتاحة الجرعات لبرنامج "كوفاكس"، الذي يهدف إلى توفير اللقاحات للدول الفقيرة، بشكل أسرع مما هو مقرر نظرا لنقص الإمدادات الناجم عن اضطراب الصادرات الهندية.

المصدر: وكالات