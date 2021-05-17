الناتو يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "وقف التصعيد"

أعلن ميرتشا جيوانا، نائب الأمين العام للناتو أن الحلف يدعو طرفي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي إلى خفض التوتر، مجددا اعتباره المفاوضات "طريقا وحيدا لتسوية النزاع".

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وفي كلمة ألقاها أمام الدورة العامة لجمعية الناتو البرلمانية، أشار جيوانا إلى أن حلف شمال الأطلسي لا تمثيل له في المنطقة، إلا أن "هناك العديد من الدول الأعضاء التي تجهد لخفض وتيرة العنف والتوتر" هناك.

ووصف المسؤول الأطلسي تطورات النزاع بأنها "تتجاوز أطر الأمن في منطقة الشرق الأوسط"، مؤكدا أن الحلف يحث طرفيه على "خفض التصعيد والعودة إلى الحوار، باعتباره السبيل الوحيد لإيجاد حل سياسي".

المصدر: "نوفوستي"