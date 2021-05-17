إيطاليا تسجل 3455 إصابة و140 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم الاثنين، 3455 إصابة و140 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 3455، ليصل العدد العام إلى مستوى 4162576 حالة إصابة، بينها 322891 نشطة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا انخفاضا حيث سبق أن بلغ في 13 مايو 8085 حالة، وفي 14 مايو 7567، وفي 15 مايو 6659، وفي 16 مايو 5753.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 140 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 124296 شخصا.

وسبق أن بلغ هذا مؤشر الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في إيطاليا يوم 13 مايو 201 حالة، وفي 14 مايو 182، وفي 15 مايو 136، وفي 16 مايو 93.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3715389 شخصا بعد رصد 9305 حالات شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: RT