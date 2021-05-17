الجمعية العامة للأمم المتحدة تعلن عن جلسة لبحث قضايا منها "الوضع الصعب بالأراضي الفلسطينية المحتلة"

أعلن رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة فولكان بوزكير، اليوم الاثنين، أن الجمعية ستعقد اجتماعا في 20 مايو الجاري لبحث الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

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وكتب رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في تغريدة على حسابه على "تويتر": "تلقيت رسالة من البعثة الدائمة للنيجر لدى الأمم المتحدة بصفتها رئيس منظمة التعاون الإسلامي، ومن الجزائر بصفتها رئيس المجموعة العربية (في الأمم المتحدة) مع طلب عقد اجتماع للجمعية العامة للأمم المتحدة تحت بندي "الوضع في الشرق الأوسط "و"القضية الفلسطينية" لبحث الوضع الصعب في الأراضي الفلسطينية المحتلة"​​​.

وتوالت الدعوات العربية والدولية لاحتواء التصعيد القائم حول قطاع غزة والقدس الشرقية، مع استمرار المواجهات بين الفصائل الفلسطينية العاملة في قطاع غزة (وفي مقدمتها فصائل حركة "حماس") والجيش الإسرائيلي، في مسعى للوصول إلى التهدئة ومنع تفاقم الأزمة.

ومنذ يوم الاثنين الماضي تشن إسرائيل غارات جوية مكثفة على قطاع غزة، وتستهدفه بقصف مدفعي، ما أسفر عن مقتل أكثر من مائتي فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للقطاع.

وفي ذات الوقت، تتعرض مدن وبلدات إسرائيلية لقصف بصواريخ تطلق من قطاع غزة.

وكانت شرارة الأحداث المتصاعدة اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، بسبب اقتحامات وإغلاقات للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة، منذ بداية شهر رمضان الماضي.

المصدر: "سبوتنيك"