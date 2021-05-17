بريطانيا ترصد 1979 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الاثنين، 1979 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 1979، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4452756.

ويأتي ذلك بعد أن بلغ مؤشر الإصابات الجديدة في بفيروس كورونا في بريطانيا يوم 14 مايو 2193 حالة، وفي 15 مايو 2027، وفي 16 مايو 1926.

كما ذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 5 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليبلغ عدد ضحايا الجائحة في البلاد 127684 شخصا.

وسبق أن وصل عدد الوفيات الجديدة بفيروس كورونا في 14 مايو 17 حالة، وفي 15 مايو 7 متوفين، وفي 16 مايو 4 حالات.

لكن يجب الإشارة مع ذلك إلى أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دائما في بريطانيا تراجعا في أيام عطلة نهاية الأسبوع والاثنين نظرا لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 36.704 مليون شخص، بينهم أكثر من 20.287 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

المصدر: RT