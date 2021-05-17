بسبب الطفرة الهندية.. بريطانيا تدرس التراجع عن قرار تقديم بديل لـ"أسترازينيكا"

ذكرت صحيفة "ديلي ميل" أن قرار إعطاء الأفراد الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما بديلا عن لقاح "أسترازينيكا" نظرا لارتباطه بجلطات دموية نادرة، قد يتم التراجع عنه بسبب الطفرة الهندية.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن خبراء الصحة العامة قالوا إنه يمكن التراجع عن هذا القرار بهدف المساعدة في تسريع عملية التطعيم وحماية عدد أكبر من الأشخاص من الطفرة الهندية للفيروس.

وردا على سؤال عما إذا كانت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين (JCVI)، ستعيد النظر في التوصية التي تقضي بوجوب تقديم جرعات بديلة لـ"أسترازينيكا" للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عاما، إذا كان ذلك يعني أنه يمكن تسريع عملية التطعيم، قال البروفيسور آدم فين، من جامعة بريستول وعضو لجنة (JCVI): "نعم بالتأكيد إذا لزم الأمر، يمكن القيام بذلك".

وأضاف: "إذا أظهرت الأدلة أن تقديم هذا اللقاح يوازن بين المخاطر والفوائد للأشخاص في الثلاثينيات، فسيتم تغيير هذه التوصية"، موضحا أنه "في الوقت الحالي، لا نعتقد أن هذا ضروري، لكنه قد يصبح توصية في المستقبل".

وفي الشهر الماضي، قررت اللجنة المشتركة للتطعيم والتحصين أن أولئك الذين تقل أعمارهم عن 30 عاما يجب أن يحصلوا على لقاح بديل للقاح "أسترازينيكا"، نظرا لارتباطه بجلطات دموية نادرة، وقد قررت هيئة سلامة الأدوية في بريطانيا أوائل الشهر الحالي تمديد الفئة العمرية التي يشملها القرار لكل من هم دون الـ40 عاما.

المصدر: "ديلي ميل"