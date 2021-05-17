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أذربيجان تبدأ الثلاثاء تحصين مواطنيها ضد كورونا باللقاح الروسي "سبوتنيك V"

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أذربيجان تبدأ الثلاثاء تحصين مواطنيها ضد كورونا باللقاح الروسي
AFP
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تبدأ أذربيجان في 18 مايو تطعيم سكانها ضد عدوى الفيروس التاجي، باللقاح الروسي "سبوتنيك V" .

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وقال بيان صدر يوم الاثنين عن وزارة الصحة الأذربيجانية والوكالة الحكومية للتأمين الطبي الإجباري وجمعية إدارة التقسيمات الإقليمية الطبية للجمهورية: "اعتبارا من 18 مايو، من أجل التطعيم ضد عدوى فيروس كورونا المستجد، سيتمكن المواطنون من استخدام عقار سبوتنيك V الروسي الصنع".

وأشير في البيان إلى أن التطعيم بهذا اللقاح يمكن أن يتلقاه أي مواطن أذربيجاني يزيد عمره عن 18 عاما، وليس لديه موانع صحية تحول دون ذلك.

المصدر: تاس

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