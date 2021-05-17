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وسائل إعلام بريطانية: شخصان مجهولان يهاجمان حاخاما خارج كنيس في شرق إنجلترا

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وسائل إعلام بريطانية: شخصان مجهولان يهاجمان حاخاما خارج كنيس في شرق إنجلترا
Reuters
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تعرض حاخام إلى اعتداء من قبل شابين مجهولين بالقرب من كنيس في شرق إنجلترا، نُقل على إثره إلى المستشفى.

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وروت محطة إذاعة "إل بي سي" أن شابين قاما بعد ظهر يوم 16 مايو بمنع حركة سيارة يقودها الحاخام، رافي جودوين، وشرع الشابان اللذان تتراوح أعمارهما بين 15 إلى 18 عاما، بالهتاف في وجهه بشعارات معادية للسامية، ثم هاجموا سيارته.

وأفيد بأن الحاخام ترجل من السيارة وحاول مقاومة المراهقين الاثنين، إلا أنه أصيب بجسم مجهول، وطلب نقله للعلاج في المستشفى، فيما فر المهاجمان من مكان الاعتداء.

يشار إلى أن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها في بريطانيا في الايام الأخيرة، على خلفية تفاقم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

المصدر: تاس

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