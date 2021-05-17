أذربيجان تطلق مناورات عسكرية بمشاركة 15 ألف جندي (فيديو)

بدأ الجيش الأذربيجاني، أمس الأحد، مناورات عسكرية بمشاركة 15 ألف عسكري.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان: "بحسب الخطة التي أقرها رئيس جمهورية أذربيجان، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إلهام علييف، بدأت مناورات بمشاركة مختلف التشكيلات العسكرية منذ 16 مايو".

وبحسب البيان فإن حوالي 15 ألف فرد عسكري، ونحو 300 وحدة من الدبابات وغيرها من المركبات المدرعة، وحوالي 400 صاروخ ومدفعية من مختلف العيارات، وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة، ومدافع هاون، وأسلحة مضادة للدبابات، تشارك في هذه المناورات التي يشرف عليها وزير الدفاع.

كذلك تشارك في المناورات نحو 50 وحدة من الطيران الحربي والطائرات بدون طيار.

المصدر: تاس