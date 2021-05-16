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قصف صاروخي عنيف للفصائل الفلسطينية على عسقلان

شرطة لندن تلقي القبض على 4 أشخاص بسبب "عبارات مناهضة للسامية"

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شرطة لندن تلقي القبض على 4 أشخاص بسبب
Reuters HENRY NICHOLLS
مظاهرة تضامنا مع الفلسطينيين أمام سفارة إسرائيل في لندن.
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ألقت الشرطة البريطانية القبض على 4 أشخاص، الأحد، بعد نشر تسجيلات مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر موكب سيارات يتحرك عبر لندن ويهتف ركابه بعبارات "مناهضة للسامية".

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وقالت شرطة لندن إن عناصرها اوقفوا سيارة على طريق رئيسي غرب المدينة واحتجزوا 4 رجال للاشتباه في ارتكابهم مخالفات عنصرية "خطيرة" تتعلق بالنظام العام.

وفي هذا السياق صرح قائد الشرطة، جو إدواردز: "هذا السلوك كان صادما للغاية ولن يتم التهاون معه".

ويعرض التسجيل المنتشر العديد من السيارات المزينة بالأعلام الفلسطينية تسير في منطقة شمال لندن، يقطنها عدد كبير من اليهود.

وخلال التسجيل يمكن سماع صوت رجل يتحدث عبر مكبر صوت مستخدما ألفاظا نابية ويقول "اغتصبوا بناتهم".

ودان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، هذه الأحداث التي تأتي قبيل عيد شافوعوت اليهودي.

وقال جونسون عبر "تويتر": "لا مكان لمعاداة السامية في مجتمعنا. قبيل عيد شافوعوت، أقف مع يهود بريطانيا الذين لا ينبغي أن يتحملوا هذا النوع من العنصرية المخزية التي شهدناها اليوم".

وكان آلاف المتظاهرين تجمعوا السبت قبالة السفارة الإسرائيلية في لندن للاحتجاج على الغارات الإسرائيلية على غزة، في واحد من عشرات المظاهرات المشابهة حول العالم.

وقتل 197 فلسطينيا و10 إسرائيليين على الأقل في أسوأ موجة عنف إسرائيلي فلسطيني منذ حرب الخمسين يوما في غزة عام 2014.

المصدر: "أسوشيتد برس" + وكالات

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