 
مباشر
عاجل
مصادر طبية إسرائيلية: ارتفاع عدد جرحى حادث الانهيار بالكنيس إلى 213 مصابا منهم 15 في حالة حرجة

تركيا.. 223 وفاة وأكثر من 10آلاف إصابة جديدة بكورونا

أخبار العالم

تركيا.. 223 وفاة وأكثر من 10آلاف إصابة جديدة بكورونا
Reuters
تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qesz

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 10512 إصابة و223 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

إقرأ المزيد
تركيا تعود تدريجيا إلى الحياة الطبيعية بعد إغلاق عام لمواجهة كورونا
تركيا تعود تدريجيا إلى الحياة الطبيعية بعد إغلاق عام لمواجهة كورونا

ووفقا لإحصاء وكالة "رويترز"، تحتل تركيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات اليومية استنادا لمتوسط 7 أيام.

وفي 29 أبريل فرضت السلطات التركية إغلاقا عاما على المستوى الوطني سيستمر حتى 17 مايو لاحتواء تفشي الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

المصدر: "الأناضول"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا