تركيا.. 223 وفاة وأكثر من 10آلاف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 10512 إصابة و223 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19".

وتعتبر تركيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا والـ19 من حيث عدد الوفيات.

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ووفقا لإحصاء وكالة "رويترز"، تحتل تركيا المركز الـ4 عالميا من حيث عدد الإصابات اليومية استنادا لمتوسط 7 أيام.

وفي 29 أبريل فرضت السلطات التركية إغلاقا عاما على المستوى الوطني سيستمر حتى 17 مايو لاحتواء تفشي الإصابات والوفيات بفيروس كورونا.

المصدر: "الأناضول"