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المنسق الأممي الخاص: على "الرباعية" وإسرائيل وفلسطين تكثيف الجهود لاستئناف الحوار بين طرفي النزاع

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المنسق الأممي الخاص: على
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تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط
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دعا تور وينسلاند، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أعضاء "اللجنة الرباعية" وفلسطين وإسرائيل إلى تكثيف الجهود لاستئناف الحوار بين طرفي النزاع.

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وخلال اجتماع طارئ رفيع المستوى حول تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، عقده مجلس الأمن الدولي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الأحد، قال المنسق الخاص مخاطبا أعضاء المجلس: "لا يمكننا أن نسمح بوقوع الوضع في الفوضى".

ودعا وينسلاند أطراف الرباعية (روسيا، الولايات المتحدة، الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي)، والشركاء العرب والدوليين المحوريين، وكذلك القادة الفلسطينيين والإسرائيليين إلى "العودة إلى مفاوضات جوهرية".

كما أكد المنسق الخاص أن "الأمم المتحدة تعمل دائبة على تهدئة الوضع".

المصدر: "تاس"

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