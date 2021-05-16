 
مباشر
عاجل
مصادر طبية إسرائيلية: ارتفاع عدد جرحى حادث الانهيار بالكنيس إلى 213 مصابا منهم 15 في حالة حرجة

ألمانيا: نزاع الشرق الأوسط لا يمكن حله بالقوة

أخبار العالم

ألمانيا: نزاع الشرق الأوسط لا يمكن حله بالقوة
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qer5

علق وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، على تطورات الأوضاع بين الفلسطينيين والإسرائيليين، مؤكدا أنه لا يمكن تحقيق السلام في الشرق الأوسط باستخدام القوة.

إقرأ المزيد
برلين: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد صواريخ حماس
برلين: لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد صواريخ حماس

ونقل دينيس كوميتات، المتحدث باسم الخارجية الألمانية في الشرق الأوسط، على صفحته على "تويتر"، عن وزير الخارجية الألماني قوله: "نحن بحاجة الآن إلى إيجاد مخرج من العنف".

وأضاف: "نستخدم جميع قنواتنا للعمل من أجل تهدئة الموقف، يجب وقف إطلاق الصواريخ واحترام القانون الدولي الإنساني".

وتابع: "النزاع في الشرق الأوسط لا يمكن أن يتم حله بالقوة، ولكن الحل سياسيا فقط"، مضيفا: "يجب العودة إلى خطوات بناء الثقة بين إسرائيل والفلسطينيين من خلال حل الدولتين التفاوضي".

وتابع: "يوجد أمل في الخروج بشكل دائم من دوائر العنف دائمة التجدد".

المصدر: "تويتر"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا