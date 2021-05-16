مع اقتراب إعصار قوي.. الهند تبدأ إجلاء السكان من مناطق في الساحل الغربي

تستعد الهند لإجلاء الآلاف من المناطق المنخفضة على امتداد ساحلها البحري الغربي، مع توقع وصول إعصار قوي إلى اليابسة صباح الثلاثاء في ولاية جوغارات بغرب البلاد.

إقرأ المزيد

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية الهندية في بيان "من المرجح جدا أن تزداد قوة الإعصار خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة، وأن يتحرك في اتجاه الشمال والشمال الغربي ويصل إلى ساحل جوغارات مساء السابع عشر من مايو".

ومن المتوقع أن يمر الإعصار "توكتاي"، الذي تشكل في بحر العرب، عبر ولاية جوغارات مصحوبا برياح تصل سرعتها إلى 175 كيلومترا في الساعة، وأن يبلغ اليابسة في الولاية صباح اليوم التالي.

وحذرت وكالة الأرصاد الجوية الهندية أيضا من احتمال تعرض المنازل لأضرار كبيرة تصل إلى الدمار، وقالت إن من المتوقع تعطل خدمات السكك الحديدية حتى 21 مايو/ أيار.

وقالت الحكومة في بيان إنه يجري "اتخاذ جميع الإجراءات لإجلاء سكان المناطق التي يمكن أن تضرر من الإعصار، من أجل ضمان عدم وقوع خسائر في الأرواح مطلقا".

وقال مسؤول بولاية جوغارات إن عمليات إجلاء السكان من المناطق الساحلية بدأت، وإنها ستشمل أكثر من 100 ألف شخص.

المصدر: رويترز