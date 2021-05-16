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الصليب الأحمر: القصف المستمر يعوق مساعداتنا للمتضررين في قطاع غزة

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الصليب الأحمر: القصف المستمر يعوق مساعداتنا للمتضررين في قطاع غزة
Reuters Mohammed Salem
أنقاض مبان دمرت جراء الغارات الجوية الإسرائيلية في مدينة غزة
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أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن عمليات القصف المستمرة في منطقة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي يعوق إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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وجاء في بيان نشره في جنيف المدير العام للجنة، روبير مارديني، اليوم الأحد، أن اللجنة تناشد جميع الأطراف المتورطة وقف التصعيد وتمكين عاملي الصليب الأحمر من تقديم المساعدة للمتضررين. وذكّر المسؤول بأن النزاع يسفر عن سقوط قتلى بين الأطفال من كلا الجانبين. وتابع مارديني أن أهالي قطاع غزة يواجهون مشكلات كبيرة في وصولهم إلى مستشفيات ومواقع حيوية أخرى بسبب الضربات الجوية المستمرة والأضرار التي ألحقتها بالطرق والمباني العامة.

ودعا المدير العام للصليب الأحمر إلى وقف دائرة العنف، معربا عن أسفه لعدم تنفيذ مبدأ وجود المدنيين تحت حماية دائمة. وأشار إلى أن اللجنة تبقى على اتصال مع كلا الطرفين حول تنفيذهما التزاماتهما بموجب القانون الإنساني.

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وارتفعت حصيلة الضحايا جراء التصعيد الأخير للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، بحسب البيان الأخير، إلى 181 قتيلا من الطرف الفلسطيني، بينهم 52 طفلا، وإلى ما لا يقل عن 10 قتلى من الطرف الإسرائيلي.

المصدر: "تاس"

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