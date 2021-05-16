تركيا تعود تدريجيا إلى الحياة الطبيعية بعد إغلاق عام لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، تفاصيل مرحلة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، بعد نحو 3 أسابيع من الإغلاق العام لمواجهة تفشي فيروس كورونا في البلاد.

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وأرسلت الوزارة تعميما إلى الولايات الـ 81 بالبلاد، ذكرت فيه أن تدابير العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية تبدأ اعتبارا من الساعة الخامسة صباح الاثنين القادم، حتى 1 يونيو المقبل.

ولفتت إلى أن حظر التجول يستمر خلال هذه الفترة المذكورة من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة الخامسة صباحا، من الاثنين إلى الجمعة.

فيما يبدأ حظر التجول نهاية الأسبوع من الساعة التاسعة من مساء الجمعة حتى الساعة الخامسة من صباح الاثنين.

وأعفى تعميم وزارة الداخلية المسنين (65 عاما وما فوق) من التزام بيوتهم، وسمح لهم بالخروج من منازلهم (ضمن الساعات المحددة)، شريطة أن يكونوا قد تلقوا جرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

كما ينطبق هذا القرار على الشبان من عمر 18 وما دون، ولكن دون اشتراط تلقيهم اللقاحات، إضافة إلى حرية التنقل بين المدن خلال الأيام والمدة غير المدرجة ضمن ساعات حظر التجول.

وبالنسبة إلى قطاع المأكولات والمشروبات، فيحظر استقبال الزبائن داخل المطاعم، وتقتصر خدماتها على توصيل الطلبات أو تسليمها بشكل فوري للزبائن الذين يأتون إلى المحل، من الساعة السابعة صباحا حتى الثامنة مساء، من الاثنين إلى الجمعة.

وتواصل رياض الأطفال والحضانات أنشطتها خلال فترة العودة التدريجية إلى الحياة الطبيعية، وفق التعميم.

كما يستمر إغلاق المقاهي وقاعات السينما وملاعب الهواة ومقاهي الانترنت وأحواض السباحة وصالات الألعاب الرياضية حتى 1 يونيو.

يشار إلى أن تركيا دخلت مرحلة الإغلاق الكامل في 29 أبريل الماضي، على أن تنتهي صباح الاثنين 17 مايو، في إطار تدابير مواجهة جائحة كورونا.

المصدر: الأناضول