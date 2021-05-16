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رويترز: البابا فرنسيس يدعو إلى وقف القتال في إسرائيل والأراضي الفلسطينية

ليلة رعب تحت الأنقاض والحمم الصاروخية.. مقتل عائلات بأكملها في غزة! (فيديو)

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ليلة رعب تحت الأنقاض والحمم الصاروخية.. مقتل عائلات بأكملها في غزة! (فيديو)
انتشال طفلة من تحت الأنقاض في غزة
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ليلة رعب تحت الأنقاض والظلام والحمم الصاروخية، عاشتها العديد من العائلات في قطاع غزة، بعد تعرض منازلها لقصف عنيف قالت إسرائيل إنها استخدمت فيه 200 طائرة حربية.

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وأفاد مراسلنا اليوم الأحد بوصول جثث عائلات بأكملها إلى مستشفى الشفاء بالقطاع، مما سيرفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي خلال الساعات القادمة إلى أكثر من 26 شخصا، الحصيلة التي كانت وزارة الصحة قد أعلنت عنها في وقت سابق.

يذكر أن الطيران الإسرائيلي كان قد استهدف ليلة الأحد، 5 منازل في شارع الوحدة، دون سابق إنذار، فيما أكد الدفاع المدني على وجود العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل، وأشار إلى أن طواقمه تواصل انتشال المصابين من بين الأنقاض، حيث بلغ عددهم لحد الساعة 50 جريحا.

وحسب آخر احصائية وزارة الصحة الفلسطينية، فقط وصل مجموع عدد القتلى في القطاع لـ181، من بينهم 52 طفلا و31 سيدة و1225 إصابة بجراح مختلفة، ولا يزال العدد مرشحا للزيادة.

المصدر: RT

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