الصين: الأمم المتحدة قادرة على ضمان السلام في أفغانستان بعد الانسحاب الأمريكي منها

عبر وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، عن اعتقاده بأن الأمم المتحدة قادرة عل ضمان السلام والاستقرار في أفغانستان، بعد الانسحاب السريع للقوات الأمريكية منها.

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وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الصينية، اليوم الأحد، أن وانغ يي ناقش الوضع في أفغانستان أثناء مكالمة هاتفية مع نظيره الباكستاني، شاه محمود قريشي. وقال يي: "ألحق الانسحاب السريع للقوات الأمريكية من أفغانستان ضررا جديا بعملية التسوية السلمية في هذا البلد. ونرى أن الأمم المتحدة قادرة على لعب دور مناسب في هذه الحالة".

ودقق الوزير أنه يجب على الدول الأعضاء في "منظمة شنغهاي للتعاون" إعارة اهتمامها الوثيق لتسوية الأوضاع في أفغانستان، كما قيم تقييما عاليا الجهود الباكستانية في هذا المجال.

وأضاف الوزير الصيني: "على بكين وإسلام آباد أن تعززا الحوار الاستراتيجي، وتلعبا دورا أكثر نشاطا في استعادة السلام في أفغانستان".

وأعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، في 14 أبريل الماضي، أنه اتخذ قرارا حول إنهاء العملية العسكرية في أفغانستان، التي أصبحت أطول حملة عسسكرية خارجية في تاريخ الولايات المتحدة. وقد بدأت واشنطن سحب قواتها من أفغانستان. ومن المتوقع أن تغادر الوحدات الأمريكية كليا أراضي هذا البلد بحلول 11 سبتمبر القادم. وكان عدد جنود القوات الغربية المرابطة في أفغانستان قد بلغ ذروته في الفترة ما بين عامي 2010 و2013، وكان يتجاوز 150 ألف شخص. وعام 2014 قامت واشنطن وحلف الناتو بسحب وحداتهما الرئيسية من هذا البلد.

المصدر: تاس