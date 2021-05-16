الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لمسؤولين كبار في حماس تمت تصفيتهم (صور + فيديو)

نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، معلومات وصورا لمسؤولين كبار في حماس، زعم أنه تمت تصفيتهم خلال غارات جوية في إطار عملية "حراس الأسوار".

حينما يتعلق الأمر بأمننا، سيادتنا ووطننا، فلا يجربنّ أحد التمادي، لأنه سيدفع الثمن باهظًا. قائمة أولى لعدد كبير من مخربي حماس والجهاد الذين تم القضاء عليهم في الأيام الأخيرة. يتبع. #حماس_تحت_القصف#خطيئة_حماسpic.twitter.com/8lsfyQGTRK — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 16, 2021

وأضاف الجيش الإسرائيلي في البيان أنه بالإضافة إلى استهداف منزل السنوار فقد استهدف الجيش منازل ومقرات كبار القادة في حماس، وهم رئيس التخطيط والتطوير في المكتب السياسي لحماس، سماح سراجي، وقائد كتيبة الزيتون في مدينة غزة، يوسف عبد الوهاب، والمسؤول عن التهريب وعن الملف الاستخباراتي العسكري أحمد عبد العال في رفح.

من منازل ومقرات كبار القادة التي استهدفت:

مكتب سماح سراجي، رئيس التخطيط والتطوير في المكتب السياسي لحماس.

منزل يوسف عبد الوهاب، قائد كتيبة الزيتون في مدينة غزة

منزل أحمد عبد العال في رفح المسؤول عن التهريب وعن الملف الاستخباراتي العسكري#حماس_تحت_القصف#خطيئة_حماسpic.twitter.com/9FdtT3E8Bo — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 16, 2021

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الطائرات الإسرائيلية أغارت خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة على أكثر من 90 هدفا تابعا لحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، واستهدفت "عشرات مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة في تل الهوا، وفي شيخ عمدان، وفي مدينة غزة، بعضها تم تخزينها في منازل نشطاء ينتمون إلى القوة البحرية والجوية لحماس، كما تم استهداف خلايا مطلقي قذائف مضادة للدروع ووحدات هجومية لأنظمة السايبر"، حسب ما أعلنه أدرعي.

هكذا وجه جيش الدفاع صفعة قوية لحماس عندما استهدف وقضى على حوالى 40 من منصات وراجمات الصواريخ الموجهة مباشرة إلى دولة إسرائيل وأيضا عشرات الخلايا من مطليقيها.#حماس_تحت_القصف#خطيئة_حماسpic.twitter.com/m8JLu7oV58 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 16, 2021

وأضاف أن القصف شمل أيضا "حوالي 40 من منصات وراجمات الصواريخ الموجهة مباشرة إلى دولة إسرائيل، وأيضا عشرات الخلايا من مطلقيها".

وأشار أدرعي إلى أنه "منذ الساعة السابعة مساء أمس وحتى السابعة صباحا اليوم أطلق نحو 120 صاروخا من قطاع غزة نحو إسرائيل، حيث سقط 11 منها داخل غزة، بينما اعترضت القبة الحديدية عشرات الصواريخ".

منذ الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحًا اطلق نحو 120 صاروخ من قطاع غزة نحو إسرائيل حيث سقط ١١ منها داخل غزة بينما اعترضت القبة الحديدية عشرات العديدة منها وفق سياسة الاعتراض #حماس_تحت_القصف#خطيئة_حماس — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) May 16, 2021

المصدر: وكالات