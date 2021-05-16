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الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لمسؤولين كبار في حماس تمت تصفيتهم (صور + فيديو)

أخبار العالم

الجيش الإسرائيلي ينشر صورا لمسؤولين كبار في حماس تمت تصفيتهم (صور + فيديو)
Reuters
غزة
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نشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، معلومات وصورا لمسؤولين كبار في حماس، زعم أنه تمت تصفيتهم خلال غارات جوية في إطار عملية "حراس الأسوار".

وأضاف الجيش الإسرائيلي في البيان أنه بالإضافة إلى استهداف منزل السنوار فقد استهدف الجيش منازل ومقرات كبار القادة في حماس، وهم رئيس التخطيط والتطوير في المكتب السياسي لحماس،  سماح سراجي، وقائد كتيبة الزيتون في مدينة غزة، يوسف عبد الوهاب، والمسؤول عن التهريب وعن الملف الاستخباراتي العسكري أحمد عبد العال في رفح.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، إن الطائرات الإسرائيلية أغارت خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة على أكثر من 90 هدفا تابعا لحماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة، واستهدفت "عشرات مواقع إنتاج وتخزين الأسلحة في تل الهوا، وفي شيخ عمدان، وفي مدينة غزة، بعضها تم تخزينها في منازل نشطاء ينتمون إلى القوة البحرية والجوية لحماس، كما تم استهداف خلايا مطلقي قذائف مضادة للدروع ووحدات هجومية لأنظمة السايبر"، حسب ما أعلنه أدرعي.

وأضاف أن القصف شمل أيضا "حوالي 40 من منصات وراجمات الصواريخ الموجهة مباشرة إلى دولة إسرائيل، وأيضا عشرات الخلايا من مطلقيها".

وأشار أدرعي إلى أنه "منذ الساعة السابعة مساء أمس وحتى السابعة صباحا اليوم أطلق نحو 120 صاروخا من قطاع غزة نحو إسرائيل، حيث سقط 11 منها داخل غزة، بينما اعترضت القبة الحديدية عشرات الصواريخ".

المصدر: وكالات

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