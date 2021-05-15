إيران.. وفاة المستشار الأعلى السابق لروحاني نتيجة مضاعفات مرض السكري

نعت إيران، أكبر تركان، المستشار الأعلى السابق للرئيس الإيراني حسن روحاني، إذ وافته المنية يوم السبت متأثرا بمضاعفات إصابته بمرض السكري.

وشغل أكبر تركان 69 عاما، منصب مستشار روحاني الأعلى خلال الفترة ما بين 2018-2013، وهو يعتبر من مؤسسي حزب "الاعتدال والتنمية" الذي يتزعمه روحاني.

كما أن تركان أول سياسي يصبح وزيرا للدفاع في إيران، في حكومة رفسنجاني الأولى، وشغل حقيبة وزارة الطرق في حكومة رفسنجاني الثانية.

وإضافة إلى ما ذكر، ترأس تركان مجلس تنسيق المناطق الحرة التجارية والصناعية في إيران بين عامي 2017-2013.

المصدر: RT