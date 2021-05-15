أذربيجان تعلن عن مقتل 2 من عسكرييها بإطلاق نار قرب الحدود مع إيران

أعلنت هيئة الحرس الحدودي الحكومية الأذربيجانية، اليوم السبت، عن مقتل 2 من عسكرييها جراء حادث تبادل إطلاق نار وقع على الحدود مع إيران.

وقالت الهيئة، في بيان: "يوم 15 مايو في حوالي الساعة 16:00 انتهك 3 أشخاص مجهولين حدود الدولة قرب قرية غينديري بمنطقة يارديملي. ولم يستجب المخالفون للأمر بالتوقف من قبل حرس الحدود وفتحوا النار على عناصره وتركوا شحناتهم في محاولة للفرار من موقع الحادث".

وأضاف البيان أن نيران المخالفين أسفرت عن إصابة عسكريين في الحرس الحدودي بجروح وتم نقلهما إلى مستشفى محلي لكنه لم يتم التمكن من إنقاذ حياتهما.

وذكرت الهيئة أنه تم العثور على موقع الحادث على 10 كيلوغرامات من المخدرات وتم فرض طوق أمني حول المكان مع إقلاع طيران للحرس الحدودي لمراقبة المنطقة من الجو، ما أسفر عن القبض على أحد المخالفين وهو مواطن إيراني، بينما تستمر عمليات البحث عن الآخرين.

المصدر: وكالات