إيطاليا تسجل 6659 إصابة و136 وفاة جديدة بكورونا في تراجع لكلا المؤشرين

سجلت وزارة الصحة الإيطالية، اليوم السبت، 6659 إصابة و136 وفاة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، ما يمثل انخفاضا لكلا المؤشرين.

وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6659، ليصل العدد العام إلى مستوى 4153373 حالة إصابة، بينها 332830 نشطة.

ويشهد مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا في إيطاليا انخفاضا حيث سبق أن بلغ في 12 مايو 7852 حالة، وفي 13 مايو 8085، وفي 14 مايو 7567.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 136 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 124063 شخصا.

وتشير هذه الإحصائية إلى تراجع مستمر لمستوى الوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث بلغ هذا المؤشر يوم 12 مايو 262 حالة، وفي 13 مايو 201، وفي 14 مايو 182.

كما ذكرت وزارة الصحة أن حصيلة المتعافين ارتفعت إلى 3696481 شخصا بعد رصد 13292 حالة شفاء جديدة.

وتعتبر إيطاليا ثامن دولة في العالم من حيث حصيلة الإصابات بفيروس كورونا، والسادسة من حيث عدد الوفيات جراء الجائحة.

المصدر: RT