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احتجاجات في لندن تضامنا مع الفلسطينيين ودعوات لمحاسبة إسرائيل

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احتشدت مجموعة من المتظاهرين أمام السفارة الإسرائيلية في لندن، اليوم السبت، تضامنا مع الفلسطينيين جراء تصاعد التوتر مؤخرا والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وقال منظمو الحدث، تحت عنوان "حملة التضامن مع فلسطين" ، في بيان: "يتعين على الحكومة البريطانية اتخاذ إجراءات فورية ومحاسبة إسرائيل".

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وبدأت التظاهرة، التي ضمت آلاف من الناس بمسيرة احتجاجية بدءا من"ماربل آرك" وسط لندن.  وصولا إلى كنسينغتون بالقرب من السفارة الإسرائيلية.

وحمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية وشعارات "الحرية لفلسطين". 

المصدر: نوفوستي

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