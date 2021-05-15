"كتائب القسام": جهزنا أنفسنا لقصف تل أبيب لـ6 أشهر متواصلة

أعلنت "كتائب القسام" اليوم السبت، أنها جهزت نفسها لقصف تل ابيب لمدة 6 أشهر متواصلة، وحذرت إسرائيل من أنه إذا لم يتوقف العدوان على حي الشيخ جراح في الحال فإنها لن تقف مكتوفة الأيدي.

وقال المتحدث باسم قائد هيئة الأركان في "كتائب القسام"، أبو خالد محمد الضيف، إن "قيادة المقاومة والقسام تراقب ما يجري عن كثب، ويوجه قائد الأركان تحذيرا واضحا وأخيرا للاحتلال ومغتصبيه بأنه إن لم يتوقف العدوان على أهلنا في حي الشيخ جراح في الحال فإننا لن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع العدو الثمن غاليا".

ونفذت "كتائب القسام" اليوم السبت هجوما صاروخيا استهدف مناطق في تل أبيب وتسبب في سقوط ضحايا، بالإضافة إلى الخسائر المادية.

وأعلنت "كتائب القسام" أن الضربة الصاروخية التي استهدفت مواقع في تل أبيب اليوم، هي "رد على مجزرة مخيم الشاطئ بحق النساء والأطفال والآمنين".

المصدر: RT