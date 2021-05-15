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إصابة 265 رجل أمن جراء اضطرابات في مدن إسرائيلية

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إصابة 265 رجل أمن جراء اضطرابات في مدن إسرائيلية
Reuters Ammar Awad
عناصر شرطة الحدود الإسرائيلية في أحد شوارع مدينة القدس الشرقية
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أعلن المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيلد، أن 265 من رجال الأمن الإسرائيليين أصيبوا بجروح طفيفة أثناء حوادث عنف في عدد من مدن البلاد.

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وقال روزنفيلد إن 891 مشتبها في الاضطرابات الجارية في المناطق العامة والمدن الإسرائيلية تم اعتقالهم. وذكر أن الشرطة وقوات حرس الحدود اعتقلت الليلة الماضية وفجر اليوم السبت 52 شابا في مدينة عكا، و15 شابا في مدينة اللد، إثر المواجهات والأحداث التي تشهدها إسرائيل على خلفية زيادة التوترات حول مدينة القدس والتصعيد العسكري الحاد حول قطاع غزة، على امتداد الأيام الستة الأخيرة.

وأضاف المتحدث باسم الأمن الإسرائيلي أن 15 ألفا من عناصر الشرطة وشرطة الحدود يشاركون في الإجراءات الأمنية في جميع أنحاء البلاد في وجه التظاهرات المستمرة.

المصدر: RT + وسائل إعلام

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