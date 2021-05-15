وسائل إعلام: ترامب يخطط لتلقي المال من شبكات التواصل الاجتماعي مقابل مشتركيه

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" بأن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يجري محادثات مع اثنين على الأقل من مطوري شبكات التواصل الاجتماعي بشأن التعاون المحتمل.

إقرأ المزيد

وكتبت الصحيفة أن ترامب يأمل بأن تدفع له الشركات التي تهتم باستخدامه لشبكاتهم، مقابل المشتركين الذين قد يأتون إليها معه.

وذكرت أنه كان لدى ترامب ما يقرب من 89 مليون مشترك على تويتر.

ونقلت الصحيفة عن واحد من مصادرها أن الرئيس السابق "يريد الحصول على المال مثل الإتاوات" ولا يبحث احتمال حصوله على حصة في هذه الأعمال الحرة.

وذكرت الصحيفة شبكتي "CloutHub" و"FreeSpace" بين شبكات التواصل الاجتماعي التي أجرى معها ترامب محادثات حول التعاون.

المصدر: وول ستريت جورنال

