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السفارة الأمريكية في أفغانستان تصدر تحذيرا أمنيا لرعاياها

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السفارة الأمريكية في أفغانستان تصدر تحذيرا أمنيا لرعاياها
Reuters
نقطة تفتيش في كابول
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أصدرت السفارة الأمريكية في أفغانستان، اليوم السبت، تحذيرا أمنيا لرعاياها وحثتهم على البقاء بعيدا عن أماكن التجمعات، بسبب احتمال "تصاعد العنف عقب إجازة عيد الفطر".

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ونشرت السفارة الأمريكية في أفغانستان على موقعها الرسمي في "تويتر" تحذيرا أمنيا لرعاياها قالت فيه: "بسبب التصاعد، تاريخيا، للعنف في أفغانستان بعد عطلة العيد، يتم تذكير مواطني الولايات المتحدة في أفغانستان بتوخي الحذر في الأماكن المزدحمة، بما في ذلك الاحتفالات العامة والأسواق ودور العبادة والبنوك".

وأعربت الولايات المتحدة عن قلقها إزاء إصرار المسلحين على استهداف الأجانب من خلال اختطافهم أو الهجوم على أماكن مثل الفنادق والمجمعات السكنية ونقاط التفتيش الأمنية والمطارات.

وطالبت السفارة الأمريكية في أفغانستان رعاياها بوضع خطط لمغادرة أفغانستان عبر شركات الطيران التجارية.

وتعتزم واشنطن سحب جميع قواتها من أفغانستان بحلول 11 سبتمبر القادم، تاريخ الذكرى العشرين لهجمات عام 2001.

المصدر: الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية بأفغانستان في "تويتر"

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